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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الجوهري: إقبال «غير مسبوق» على انتخابات البيطريين بالقاهرة والجيزة

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 02:07 م
انتخابات
انتخابات
عبدالناصرمحمد
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قال الدكتور الدكتور عبد العزيز الجوهرى، رئيس اللجنة العليا للإشراف على انتخابات بيطريين القاهرة والجيزة، إن الإقبال على انتخابات النقابتين الفرعيتين اليوم كبير لم تشهده النقابة من قبل، موضحًا أن لجنة تصويت من لجان نقابة القاهرة استنفذت بطاقات الإقتراع على مقعد النقيب والأعضاء فوق السن وتحت السن وطلبت بطاقات جديدة.

وأشار "الجوهري" إلى أن وقت الإستراحة يبدأ من الساعة 2 ظهرا وحتى 3 عصرا، وسيتم الانتهاء من التصويت في السادسة مساء وحتى آخر طبيب يدلي بصوته، وعلى الفور تبدأ عملية فرز الأصوات من قبل المستشارين المشرفين على العملية الإنتخابية، وعقب الإنتهاء سيتم تسليم كشوف النتائج إلى اللجنة المشرفة على الإنتحابات التي أشُرف برئاستها.

وأعلنت اللجنة العليا لانتخابات النقابتين الفرعيتين بالقاهرة والجيزة لعام 20202021، برئاسة الدكتور عبد العزيز الجوهرى، فتح باب التصويت بالانتخابات منذ قليل، بمقر اتحاد نقابات المهن الطبية بجاردن سيتى، لانتخاب رئيس نقابتي الجيزة والقاهرة، وأعضاء مجلسى الفرعيتين، وذلك تحت إشراف قضائى كامل، وسط الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة الأطباء البيطريين خلال مشاركتهم بالتصويت فى الانتخابات.

ومن جانبه قال الدكتور أحمد البندارى، المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات، إن كافة اللجان بدأت فى استقبال الأطباء البيطريين منذ العاشرة صباحا، وستستمر حتى السادسة مساء اليوم، مشيرا إلى أن من له حق التصويت هم مسددى اشتراكات النقابة حتى عام 2020، مؤكدا أنه سيتم فرز أصوات الناخبين فور غلق باب التصويت، تميهدا لإعلان النتيجة النهائية.

وأوضح الدكتور الحسيني عوض، عضو لجنة الاشراف على الانتخابات، أن عدد من لهم حق التصويت بالانتخابات 10 آلاف و165 طبيب بيطرى بالقاهرة، و4 آلاف و100 طبيب بالجيزة.

وطالب الدكتور عبد العزيز الجوهرى، كافة الأطباء البيطريين بمحافظتى القاهرة والجيزة بالمشاركة بالتصويت، لاختيار من يمثلهم بمجلس الفرعيتين، موضحا أنه تم عمل 10 لجان، موزعين على 6 للقاهرة، و4 للجيزة، ولعدم إفساد العملية الانتخابية، تم تمييز كل ورقة انتخابية من خلال الألوان، حيث تم اختيار اللون الأصفر لمقعد النقيب، واللون الأزرق فوق السن، واللون الأبيض لتحت السن.

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