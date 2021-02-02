وزير الأوقاف: إصدار مجموعة «رؤية مستنيرة» للفكر المستبد للشباب

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الوزارة تعاونت مع وزارة الثقافة، وتم إصدار مجموعة "رؤية مستنيرة" للفكر المستبد بها 30 كتابًا موجهًا للشباب، عبارة عن كتيب يتم وضعه فى الجيب، وتتناول قضايا عن فقة الدولة الذى يبنى وفقه الجماعة الذى يهدم، لافتًا إلى أن كتاب قضايا التكفير تم بيع ما يقارب 600 ألف نسخة منه فى عام واحد.وأشار وزير الأوقاف إلى أنه تم عمل الكتاب المرئي والمسموع والمقروء، موضحًا أن موقع الوزارة يتابعه 70 ألف، وصفحة الوزارة على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" يتابعها مليون.وأضاف: "ترجمنا أكثر من 100 كتاب آخرها كتاب معانى القرآن الكريم الذى تمت ترجمته للغة الكردية.. وعملنا سلسلة للطفل مع الهيئة العامة للكتاب لمواجهة استغلال الجماعات المتطرفة للأطفال"، مشيرًا إلى أن من بينها كتب كوميكس تركز على القيم والأخلاق والمعانى السامية، وأعلن عن أن الوزارة ستنظم مؤتمر عن الحوار الثقافى بين الشرق والغرب فى 13 و14 مارس القادم.