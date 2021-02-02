استعدادات لنقل دفعة من المرتزقة لليبيا

أفادت مصادر مطلعة بأن عملية تجنيد المرتزقة في شمال سوريا مستمر بهدف إرسالهم إلى ليبيا، على عكس المطالبات الدولية بعودة المرتزقة السوريين المتواجدين في ليبيا في ظل التوافق الليبي الليبي.وخروج المرتزقة من ليبيا يعد أبرز بنود الاتفاق الليبي الليبي في مهلة لا تتجاوز 3 أشهر من بدء سريان الاتفاق، وانتهت المدة قبل 10 أيام إلا أن أحدا لم يعد.وأفاد المرصد السورى نقلا عن تلك المصادر بأن عملية التجنيد تجري في إدلب وريف حلب الشمالي وعفرين عبر سماسرة يقومون بإغواء الأشخاص براتب شهري يقدر بنحو 400 دولار فقط بحجة حماية منشآت في ليبيا.كما جرى تجنيد مجموعة وإرسالهم إلى تركيا في انتظار إرسالهم إلى الأراضي الليبية، في وقت لم يغادر أي من المرتزقة المتواجدين في ليبيا.يذكر أن هناك استياء جديدا في أوساط مرتزقة الفصائل السورية الموالية للحكومة التركية، والمتواجدين فى ليبيا، حيث كان من المفترض أن تعود دفعة منهم إلى سوريا أو تركيا كأقل تقدير خلال الساعات الماضية، إلا أن ذلك لم يحدث وهو ما أشعل الاستياء الجديد في أوساط المرتزقة، بعد أن حزموا أمتعتهم واستعدوا للعودة.