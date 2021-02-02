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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

كيفية تنزيل تردد قناة بين سبورت المفتوحة على النايل سات 2021

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 02:18 م
بين سبورت
بين سبورت
شيماء حسين
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احتل تردد قناة بين سبورت المفتوحة على النايل سات 2021 أعلى نسبة مشاهدة عبر محرك البحث العالمي جوجل، وذلك لمتابعة فعاليات مباريات كأس العالم للأندية المزمع انطلاقها في 4 فبراير الجاري لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير كيفية ضبط تردد قناة بين سبورت والفرق المشاركة في البطولة والدولة المنظمة لها.

تردد قناة بين سبورت المفتوحة على النايل سات 2021

يرغب الكثير من عاشقي الدائرة المستديرة ومحبي كرة القدم في متابعة بطولة كأس العالم للأندية التي ستنطلق خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير الجاري لمتابعة تغطية شاملة لجميع مباريات البطولة والتي ستقام وسط إجراءات احترازية صارمة لتفادي انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 حيث يمكن ضبط قناة بين سبورت عبر النايل سات على تردد 12765 واستقطاب أفقي ومعامل تصحيح الخطأ 5/6 ومعدل الترميز 27500 بجودة صورة HD ليستمتع المتابعين بصورة مرئية وصوت ذو جودة عالية.

الفرق المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2021

يشارك في بطولة كأس العالم للأندية 6 فرق من قارات مختلفة أبرزهم نادي الأهلي المصري ونادي أولسان الكوري ونادي الداحيل القطري المنظم للبطولة وبايرن ميونخ الألماني ونادي تيجريس ونادي بالميراس وانسحب نادي أوكلاند سيتي من المشاركة نظرا لانتشار عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي ينتشر بسرعة فائقة من خلال لمس الأسطح المحتوية على الفيروس ووضعها على الأنف أو الفم مما يتسبب في اختراق الجهاز التنفسي ومنه إلى خلايا المناعة بالجسم ويتسبب في تدمر الأجهزة الحيوية ويؤدي إلى الوفاة الفورية.

كيفية ضبط إشارة بث قناة bein sport 

يستطيع عشاق الدائرة المستديرة ضبط تردد قناة بين سبورت المفتوحة على النايل سات 2021 بإتباع الخطوات التالية:-

الضغط على زر bein الموجود في الريموت 

اختيار الإعدادات أو الضبط settings

اختيار التركيب installation  

اختر البحث عن Search channel

اختر القمر الصناعي الذي تريده من القائمة التي تظهر

كتابة التردد الخاص بالقناة 

الضغط على زر ok

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