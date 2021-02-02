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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السيول تضرب أزمير التركية بعد 7 زلازل (فيديو)

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 01:51 م
سيول في تركيا
سيول في تركيا
مروة عنبر
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فى الوقت الذى يعانى فيه المواطنون الأتراك من سلسلة زلازل متعاقبة فى أزمير التركية عقب 7 هزات عنيفة، شهدت مدن وقرى المحافظة، مأساة جديدة، بعد السيول التي ضربت أنحاء المحافظة اليوم الثلاثاء، بسبب استمرار هطول الأمطار الغزيرة.

وذكرت صحيفة "سوزجو" التركية أن هطول الأمطار الغزيرة على مدينة أزمير، تسبب في جريان السيول التي غمرت العديد من المنازل وأماكن العمل، فيما تحولت الشوارع إلى بحيرات، حيث حاصرت المياه العديد من المركبات لتصاب حركة المرور في المحافظة بالشلل.

كانت المديرية العامة للأرصاد الجوية في تركيا قد حذرت أهالي أزمير، خلال الأيام الماضية، من عاصفة رعدية شديدة قد تضرب المحافظة، وبدأت الأمطار في الهطول مساء الاثنين، واشتدت بمرور الوقت حتى حاصرت المياه العديد من المركبات.

من جانبها، أعلنت بلدية إزمير أن المدينة حاليا تشهد كارثة ونصحت المواطنين بعدم الخروج إلى الشوارع.

وقال رئيس بلدية أزمير، تونتش سوير عبر حسابه الرسمي على موقع تواصل الاجتماعي تويتر: "إن السيول ضربت نقاطا كثيرة بالمحافظة في ظل هطول أمطار غزيرة للغاية، وتضررت مجاري حاجي أحمد، محمدتشيك، هيفزيسيها، بوليجون، جوموشبالا، يامانلار، سيتلينبيك، دوغانشاي ويحيى لذلك تتأثر بعض الطرق والشوارع بشكل سلبي، متابعا: "جميع فرقنا في الخدمة وعلى أولئك الذين ليسوا مجبرين على الخروج من المنازل من فضلكم لا تخرجوا".

فيما تداولت وسائل إعلامية محلية مقاطع فيديو وصور للمدينة بعد أن غمرت المياه العديد من الشوارع التي تحولت إلى بحيرات، خاصة شوارع ميتات باشا، وكارشياكا جمال غورسل، بينما هرعت فرق الإنقاذ والشرطة لانتشال السيارات بعد أن ظل قائدو المركبات عالقين في الطرق التي شهدت حالة من الشلل المروري.

وارتفع عدد الزلازل التي ضربت مدينة إزمير التركية امس الإثنين إلى 7 زلازل، حيث تعرضت المدينة التي شهدت زلازل مدمرة خلال العام الماضي، إلى سلسلة زلازل متتابعة، أمس الإثنين.

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