دبي تتسلم الشحنة الأولى من لقاح أسترازينكا المضاد لكورونا
الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 12:34 م
وكالاتطباعة
ذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي إن هيئة الصحة تسلمت الشحنة الأولى من لقاح أسترا زينكا "لتضيفها
إلى قائمة اللقاحات المضادة لمرض كوفيد-19 التي توفرها في منشآتها الطبية".
وتقوم دبي بالفعل بتطعيم السكان مجانا بلقاح فايزر-بيونتيك ولقاح شركة سينوفارم الصينية.
إلى قائمة اللقاحات المضادة لمرض كوفيد-19 التي توفرها في منشآتها الطبية".
وتقوم دبي بالفعل بتطعيم السكان مجانا بلقاح فايزر-بيونتيك ولقاح شركة سينوفارم الصينية.