سامو زين يخص «هذا الصباح» بجزء حصري من أغنيته الجديدة

خص الفنان سامو زين برنامج "هذا الصباح" الذي تقدمه الإعلامية أسماء مصطفى على قناة "إكسترا نيوز"، بمقطع من أغنيته الجديدة "حرام عليك".أكد سامو زين خلال حواره إلى البرنامج، اليوم الثلاثاء، أنه حاول عن طريق الأغنية التأكدي على البساطة والحب والمتبادل وأن يكون فيها نوع من الرومانسية لرسم الابتسامة على الوجوه.كما رد الفنان على سؤال بشأن أغنية "نقطة من أول السطر" وهل لها علاقة بحياته الشخصية، وقال: "إن كل حاجة في وقتها وأنه مش شاطر في الإجابات الصريحة، ولكن هناك مراحل غير مستقرة في حياته العاطفية".