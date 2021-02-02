سقوط تشكيل عصابي يقوده أجنبي لبيع المخدرات في 15 مايو

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية امن القاهرة، اليوم الثلاثاء، من ضبط تشكيل عصابي يقوده أجنبي في منطقة 15 مايو.و أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة 15 مايو، لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، اشتبهوا في إحدى السيارات يستقلها 3 أشخاص وحال محاولة استيقافها لاذوا بالفرار تاركين السيارة،وبملاحقتهم أمكن ضبط إثنين منهم تاجر سيارات، يحمل جنسية أجنبية، مندوب تسليم بإحدى الشركات، ولاذ الثالث بالفرار.بفحص السيارة المشار إليها تبين أنها ملك زوجة المتهم الأول تاجر السيارات، وقيادة المتهم الثاني مندوب تسليم بإحدى الشركات، وعثر بداخلها على «بندقية آلية، 6 خزينة تحوى كمية من الطلقات، 3 هواتف محمولة، قناع وجه ماسك».بمواجهتهما اعترف المتهم الأول بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة بالاشتراك مع المتهم الهارب وأحد الأشخاص تم ضبطه.وأقر بأنه نظرًا لوجود خلافات مالية حول تجارة المواد المخدرة بينهما وبين أحد الأشخاص لسابقة تحصل الأخير منهما على كمية من المواد المخدرة دون سداد قيمتها، أحضر المتهم الهارب السلاح الناري المضبوط، والاستعانة بالمتهم الثاني وآخر لاستدراج سالف الذكر بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر بالجيزة، بدعوى شراء المواد المخدرة وإجباره على سداد قيمة المواد المخدرة وبمواجهة المتهم الثاني بما جاء بأقوال المتهم الأول أيدها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ويجري تكثيف الجهود لضبط المتهمان الهاربان.