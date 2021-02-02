تراجع مبيعات التجزئة في هونج كونج بسبب قيود كورونا

لم يحقق تجار التجزئة في هونج كونج استفادة كبيرة من موسم التسوق الرئيسي خلال العطلات، مع انخفاض المبيعات في ديسمبر بعد أن شددت الحكومة الضوابط لمكافحة زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا.وذكرت إدارة التعداد والإحصاء في هونج كونج في بيان اليوم الثلاثاء، أن مبيعات التجزئة من حيث القيمة تراجعت بنسبة 13.2% إلى 31.4 مليار دولار من عملة هونج كونج (4.05 مليار دولار أمريكي) مقارنة بالعام الماضي، بعد انخفاضها بنسبة 4.1% في نوفمبر.