«فتح» تشيد بدور مصر واللجنة الرباعية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني

أكدت دلال سلامة، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، اليوم الثلاثاء، أهمية المقاربة التي سلكتها الحركة نحو تحقيق الوحدة الوطنية، عبر العودة للشارع الفلسطيني وعقد الانتخابات العامة.وثمنت عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، خلال لقائها السفير المصري في فلسطين طارق طايل، دور اللجنة الرباعية التي تضم جمهورية مصر، والمملكة الأردنية، وألمانيا وفرنسا، وسعيهم لدعم حقوق الشعب الفلسطيني ونضاله السياسي.من جانبه، أكد السفير المصري في فلسطين، دعم الشعب والقيادة المصرية للشعب الفلسطيني ووحدته، وإيمانهم بأن الوحدة الفلسطينية هي أولوية وضمان لحماية المشروع الوطني الفلسطيني وتحقيق الاستقلال، وفقا لوكالة وفا.