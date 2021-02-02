عاطلون عن العمل في إضراب عن الطعام أمام مقر ولاية قفصة التونسية

بدأ عدد من العاطلين عن العمل بولاية قفصة التونسية إضرابا عن الطعام منذ أمس وحتى اليوم، أمام مقر الولاية، للمطالبة بالتكفل بهم.وأفادت إذاعة موزاييك التونسية، بأن المضربين يحتجون تنديدا بما اعتبروه تسويفا نتيجة تأخر الإعلان عن فتح مناظرة لانتداب 500 معطل عن العمل، إذ طالبوا بالإسراع في تنفيذ السلطات التزاماتها بهذا الشأن، وخاصة أنه تم الإعلان عنها في عدة مناسبات سابقة ومنها المجلس الوزاري المنعقد لفائدة الجهة في 24 نوفمبر الماضي.يذكر أن تونس تشهد في الأسابيع الأخيرة اضطرابات اجتماعية وسياسية متعددة على خلفية الأزمتين الاقتصادية والصحية اللتين زادتها الخلافات بين النخب السياسية من جهة وبين الحكومة ورئاسة الجمهورية تعقيدا.