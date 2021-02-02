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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«ابن البلد الوطني».. السوشيال ميديا تنتفض دعمًا لـ«أحمد مكي»

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 11:17 ص
أحمد مكي
أحمد مكي
إيمان ماهر
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تصدر الفنان أحمد مكي تريند «جوجل» بعد تداول صورته على صفحات التواصل الاجتماعى وهو يرتدي سترة ضد الرصاص ويقف بجانب سيارة الشرطة أثناء تصوير مسلسل «الاختيار2».

ورغم الحملات التي حاولت المواقع المعادية من خلالها تشويه صورته، إلا أن رواد السوشيال ميديا دعموه بشكل كبير، حيث غرد أحمد جمال:"«الاختيار ٢ عاملهم ربكة كبيرة، فيه اتنين من أعظم الممثلين الوطنين واللي أدوارهم ملموسة وأصحاب أثر حقيقي للشعب المصري وخارجه.. أحمد مكي وكريم عبد العزيز».

وقالت رضوى: «‏مصري وعميل للجيش المصري.. صدق اللي قال عليكم خرفان.. ده أحلى عميل لبلده ده».

وعلقت أخرى: «‏يعني أحمد مكي عشان عامل دور وطني في مسلسل وطني يبقي عميل.. وجمال ريالات اللي بيعمل كل الأدوار القذرة.. اللي بيرقص في كل المسلسلات مدفوعة الأجر.. ودائمًا عامل نفس الدور دور الرقاصة يبقي وطني ده من نظرية ( ما الوطن إلا حفنة تراب عفنة)».

وقال آخر: «‏زعلانين من أحمد مكي علشان طالع ضابط من ضباط فض رابعه ؟ أمال لما تعرفوا إن كريم عبد العزيز هو اللي هيقبض على بديع ويقلعه النقاب هتعملوا إيه».
وغرد حسين الباز: «هجمة خرفانية إخوانية ضد النجم والفنان الوطنى ابن البلد أحمد مكي لمجرد صورة نزلت من مسلسل الاختيار٢.. المسلسل اللي بيظهر قذرتهم وجرايمهم ضد مصر وأبنائها.. أمال لما يتفرجوا ع المسلسل هيعملوا ولاد البنا واذنابهم من غنم وخرفان..‎#مكي_بيحب_مصر جاااااامد جدى يامكى شابوة»، فيما قال آخر: «‏إن أحمد مكي في مسلسل الاختيار الجزء الثاني دا كفيل إن الواحد يتحمس من دلوقتي».
«ابن البلد الوطني».. السوشيال ميديا تنتفض دعمًا لـ«أحمد مكي»
«ابن البلد الوطني».. السوشيال ميديا تنتفض دعمًا لـ«أحمد مكي»
«ابن البلد الوطني».. السوشيال ميديا تنتفض دعمًا لـ«أحمد مكي»
«ابن البلد الوطني».. السوشيال ميديا تنتفض دعمًا لـ«أحمد مكي»
«ابن البلد الوطني».. السوشيال ميديا تنتفض دعمًا لـ«أحمد مكي»
«ابن البلد الوطني».. السوشيال ميديا تنتفض دعمًا لـ«أحمد مكي»
«ابن البلد الوطني».. السوشيال ميديا تنتفض دعمًا لـ«أحمد مكي»
«ابن البلد الوطني».. السوشيال ميديا تنتفض دعمًا لـ«أحمد مكي»
«ابن البلد الوطني».. السوشيال ميديا تنتفض دعمًا لـ«أحمد مكي»
«ابن البلد الوطني».. السوشيال ميديا تنتفض دعمًا لـ«أحمد مكي»
«ابن البلد الوطني».. السوشيال ميديا تنتفض دعمًا لـ«أحمد مكي»
«ابن البلد الوطني».. السوشيال ميديا تنتفض دعمًا لـ«أحمد مكي»

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