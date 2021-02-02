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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق شقة العطارين بالإسكندرية

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 11:00 ص
حريق
حريق
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
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قررت نيابة العطارين بمحافظة الإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول نشوب حريق بشقة سكنة، وندب الأدلة الجنائية لإجراء المعاينة ومعرفة سبب الحريق، وسؤال قاطني الشقة عن الحريق.

و تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة العطارين، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق في شقة سكنية بشارع العطارين دون وقوع إصابات، وانتقل ضباط المباحث وقوات من الحماية المدنية بمعداتها وسيارة الإطفاء إلى موقع البلاغ، وتم السيطرة علي الحريق.

وبالمعاينة والفحص تبين نشوب حريق بشقة بالطابق الثاني، وامتداد ألسنة اللهب إلى الطابق الأعلى بسبب حدوث ماس كهربائي، وتم السيطرة على النيران وإخمادها، وتحرر المحضر اللازم، واخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.

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