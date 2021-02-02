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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تعاون بين الإنتاج الحربي والقطاع الخاص لتصنيع اللوحات الكهربائية والكشافات

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 10:59 ص
المهندس محمد أحمد
المهندس محمد أحمد مرسي
إيمان ماهر
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شهد المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وشركة السويدي للصناعات الهندسية والشركة العربية للصناعة والتجارة.

قام بتوقيع البروتوكول المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، والمهندس محمد زكي السويدي رئيس مجلس إدارة شركة السويدي للصناعات الهندسية ونائب رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للصناعة والتجارة والعضو المنتدب، وذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.

وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن الهدف من توقيع البروتوكول هو التعاون في مجال تصنيع وتركيب اللوحات الكهربائية (ضغط منخفض ومتوسط) وكشافات الإنارة ومد وتركيب الشبكات الكهربية وذلك من خلال إقامة مصنع بإحدى الشركات التابعة للوزارة لهذا الغرض.

وأكد على إيمان "الإنتاج الحربي" بدور القطاع الخاص في مجالات التصنيع المختلفة، والذي يؤكده وجود تعاون كبير بين الوزارة والقطاع الخاص الذي يعد شريكًا هامًا في تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى، وتم الإشارة إلى حرص الوزارة على التكامل مع مختلف الشركات المحلية والعالمية بما يدعم استراتيجيات التنمية الشاملة والمستدامة بالدولة وزيادة الاعتماد على قدرات التصنيع المحلية بأيدي مصرية وبأعلى معايير الجودة.

من جانبه أوضح المهندس محمد زكي السويدي أن "السويدي للصناعات الهندسية" هي إحدى الشركات المتخصصة في تصميم وتصنيع وتركيب اللوحات الكهربائية وكشافات الإنارة ومد وتركيب الشبكات الكهربائية للضغط المنخفض والمتوسط والعالي، والشركة العربية للصناعة والتجارة متخصصة في مجال الحلول الكهربائية وتصنيع الكابلات ولوحات التحكم، مشيدًا بما تمتلكه شركات الإنتاج الحربي من إمكانيات تصنيعية وتكنولوجية وفنية وبشرية وبحثية كبيرة وهو ما يمهد الطريق لتحقيق تعاون مشترك مثمر، مشيرًا إلى أنه بموجب البروتوكول سيتم تنظيم التعاون المشترك بين الجانبين وتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا للمنتجات التي يتم تصميمها وإنتاجها.

وأكد المستشـار الإعلامـي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر، أن وزارة الإنتاج الحربي حريصة على تطوير القدرات التصنيعية والتكنولوجية والفنية بشركاتها ووحداتها التابعة بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصري ككل.

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