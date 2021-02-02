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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

نظر تعويض الأهلي 50 مليون من الزمالك اليوم

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 09:58 ص
الزمالك
الزمالك
عادل عبد العال
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تنظر المحكمة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، قضية شعار نادي القرن المرفوعة من النادي الأهلي ضد الزمالك التي يطالب فيها الأحمر بتعويض 50 مليون جنيه عن استخدام الأخير شعار «نادي القرن».

وطالب النادي الأهلي في دعواه بتعويضه عن الأضرار المادية والأدبية التي طالته جراء التعدي على حقه كنادي القرن.

وكان مجلس الزمالك السابق، قام بتعليق لافتة نادي القرن أعلى سور النادي، وتلقى إنذارًا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بسبب اللافتة التي تم وضعها على مقر النادي الأبيض في ميت عقبة.

يذكر أن النادي الأهلي، تقدم ببلاغ رسمي ضد نظيره الزمالك في وقت سابق لاستخدام شعاره المسجل كعلامة تجارية "نادي القرن"، مطالبا بتعويض مالي 50 مليون جنيه وإلزام النادي الأبيص بإزالة تلك اللافتات ومنع استخدام الشعار نهائيًا.

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