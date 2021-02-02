نور اللبنانية تكشف لـ «الدستور» حلمها الفني الذي لم يكتمل

عبرت الفنانة نور اللبنانية، عن سعادتها بردود الفعل التي حققتها من خلال مسلسل "جمال الحريم"، والذي يتم عرضه حاليا ضمن أعمال الموسم الدرامي الشتوي ورغم المنافسة معه ببعض الأعمال إلا أن الجمهور ظل يبحث عنه بشكل كبير، مشيرة إلي أنها تعتز بهذا العمل الفني بمشوارها الدرامي.وكشفت نور اللبنانية في تصريحات لـ "الدستور" عن الشخصية المؤثرة التي تود تجسيدها على الشاشة، مؤكدة أنها تتمني استكمال العمل الذي قدمت فيه شخصية الأديبة والشاعرة المهمة مي زيادة، مؤكدة أنه توقف لأسباب إنتاجية.وأوضحت نور أن أسباب حماسها لتقديم واستكمال تلك الشخصية أنها ثرية فنية للغاية، على الجانبين الفني والإنساني، مشيرة الي أن طموحها الفني تجسيد الشخصيات المؤثرة التي استطاعت أن تحقق تغيير ملموس بالمجتمع، مؤكدة أنها لا تعنيها أن تكون الشخصية مشهورة أو تاريخية.يذكر أن الفنانة تشارك في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "ضل راجل" مع النجم ياسر جلال، ليكون هو التعاون الثاني بينهما بعد مسلسل "رحيم" والذي حقق نجاحا كبيرا.