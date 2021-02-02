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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«3 محاور» في خطة دفاع ترامب بمحاكتمه

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 09:34 ص
ترامب
ترامب
منار أحمد
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قال المحامي ديفيد شوين، الذي يمثل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في محاكمته الأسبوع المقب، إن إدانة ترمب بالتحريض على أعمال شغب ستعرض كل الخطاب السياسي للخطر.

ووفقًا لشبكة فوكس نيوز، كشف شوين عن استراتيجية من ثلاثة محاور للدفاع عن ترمب.

ويخطط شوين والمحامي بروس كاستور للقول إنه من غير الدستوري عزل رئيس سابق، وأن بعض مثيري الشغب خططوا لاقتحام مبنى الكابيتول قبل أن يخاطب ترمب مؤيديه، وأن إدانة ترمب ستشكل سابقة يمكن أن تقيد بشدة الخطاب السياسي في المستقبل.

وأضاف أنه "إلى جانب حقيقة أن هذه العملية غير دستورية تمامًا، هذا طريق خطير للغاية، ما يعرض للخطر أي متحدث سياسي متحمس، وهو ضد كل ما نؤمن به في هذا البلد".

وستبدأ محاكمة ترمب الثانية في مجلس الشيوخ يوم 9 فبراير، وانضم عشرة أعضاء جمهوريين في مجلس النواب إلى الديمقراطيين في تلك الغرفة لعزل ترمب بسبب مزاعم تحريضه المتظاهرين لاقتحام الكونجرس.

ويخطط الديمقراطيون أيضًا لعرض مقاطع الفيديو العنيفة من الهجوم في المحاكمة. ووصف شوين يوم الاثنين المحاكمة بأنها غير عادلة، قائلا إن الديمقراطيين يسعون فقط إلى منع ترمب من الترشح لمنصب مرة أخرى، ونعلم أيضًا أن أجندة بيلوسي وآخرين هي ببساطة منع الرئيس ترمب من الترشح للرئاسة مرة أخرى، وهذا أمر غير ديمقراطي، إنها صفعة على الوجه لـ75 مليون شخص صوتوا لدونالد ترمب".

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