إسرائيل تناقش الاستعداد لهجوم محتمل ضد إيران

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن اجتماع لمجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي، غدًا الأربعاء، لمناقشة الاستعدادت لهجوم محتمل ضد إيران.جاء ذلك، بعدما أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتتياهو مباحثات مع كبار المسؤولين في وزارتي المالية والجيش حول الاستعدادت لهجوم محتمل ضد إيران.وفي التفاصيل، أشار التليفزيون الإسرائيلي، إلى أن نتنياهو ناقش مع كبار المسؤولين في الوزارتين تحويل الأموال من القواعد الأمنية للطوارئ لصالح الاستعدادات لهجوم محتمل ضد إيران.في السياق ذاته، كان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوشافي قد أكد الأسبوع الماضي أنه أمر الجيش بإعداد خطة لهجوم محتمل على إيران هذا العام.أتى ذلك بعدما، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، الاثنين، أن امتلاك إيران سلاحا نوويا يهدد الشرق الأوسط. وعبر بيني غانتس في مقابلة مع تلفزيون "الغد" عن قلقه إزاء التهديدات الإيرانية والعمليات "الإرهابية" التي تشرف عليها طهران وتتسبب في عدم استقرار المنطقة.وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن شدد، الاثنين، على أن إيران قد تكون على بعد أسابيع فقط من امتلاك مواد لازمة لسلاح نووي، إذا واصلت خرق الاتفاق.