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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بريطانيا تدعو سلطات بيلاروس إلى السماح بـ«التغيير الديمقراطى»

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 12:34 ص
دومينيك راب
دومينيك راب
وكالات
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دعا وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب سلطات بيلاروس والرئيس ألكسندر لوكاشينكو إلى السماح «بالتغيير الديمقراطي» في البلاد.

وحسبما أفادت وكالة أنباء «تاس»، قال «راب»، إنه تحدث مع زعيمة المعارضة البيلاروسية سفيتلانا تيخانوفسكايا، مضيفًا أن «المملكة المتحدة تقف إلى جانب الشعب البيلاروسي وتدعو نظام لوكاشينكو إلى وقف قمع الذين يؤيدون التغيير».

وكانت تيخانوفسكايا التي غادرت بيلاروس وتقيم في ليتوانيا الآن، قد دعت الاتحاد الأوروبي لتشديد العقوبات الاقتصادية على بيلاروس.

يذكر أن بيلاروس شهدت موجة من الاحتجاجات بعد إعلان فوز الرئيس ألكسندر لوكاشينكو في انتخابات الرئاسة في أغسطس الماضي.

ورفضت المعارضة الاعتراف بنتائج الانتخابات، متهمة السلطات بالتزوير.

وأيدت الدول الغربية المعارضة البيلاروسية وفرضت عقوبات على مسؤولين في بيلاروس، وطالبت بإجراء انتخابات «حرة ونزيهة».

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