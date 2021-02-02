رواية «هذه بيروت التى كنتم تُوعدون».. جديد مؤسسة شمس للنشر

عن مؤسسة شمس للنشر والإعلام بالقاهرة؛ صدرت رواية جديدة بعنوان «هذه بيروت التي كنتم تُوعدون» للأديب والإعلامي العربي المقيم في أمريكا وليد رباح، الرواية تقع في 124 صفحة من القطع المتوسط.وتستعرض الرواية شذرات من قصة اللجوء من فلسطين إلى لبنان، كيف عاش اللاجئون؟، ما القيود التي فُرضت عليهم؟، ما الصعوبات التي مرَّت بهم قبل أن يستقروا مع انطلاقة الثورة الفلسطينية الحديثة؟«هذه بيروت التي كنتم تُوعدون» هو التعاون الرابع بين المؤلف ومؤسسة شمس للنشر والإعلام، بعد ثلاث روايات سابقة، هي: «رحلتي إلى أمريكا»، «صلي على النبي يا جورج»، «صهيل الخيول الكنعانية».يشار إلى أن وليد رباح، كاتب وإعلامي عربي مقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، رئيس تحرير جريدة "صوت العروبة" التي تصدر أسبوعيًا في الولايات المتحدة الأمريكية منذ أكثر من ثلاثين عامًا باللغة العربية.طكا عمل محررًا صحفيًا في لبنان وفلسطين والأردن، وكتب في معظم الصحف والمجلات العربية، في: مصر، ولبنان، والكويت، والعراق، والأردن، وليبيا، والصحافة العربية في لندن.