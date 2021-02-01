«البرجر أكلته المفضلة».. الجانب الخفي لأيلون ماسك

«عاشق للألعاب الألكترونية»

«أيلون ممثل بارع»

«البرجر أكلتة المفضلة»

أيلون ماسك لا تخلو الصحف ولا المواقع من أخبار الرجل الأغنى فى العالم، فقد تصدر محركات البحث العالمية الفترة الماضية بعد تغريدته على إحدى شركات الإلعاب الأمر الذى زاد من سهم الشركة 19% فى اليوم التالى.قصة نجاح إيلون ماسك لم تأتي من فراغ، بل كافح وصمد، وفشل فى الكثير من الأحيان لكنه لم يستسلم بل استطاع أن يكسب احترام الجميع وحقق مبالغ وثروة طائلة ليحتل بعد ذلك المركز الأول في قائمة أغنياء العالم.تعتبر ألعاب الفيديو جيم من العادات المفضلة لرجل الأعمال أيلون ماسك ففى أحد اللقاءات التلفزيونية أكد أنه يوميًا يمارس الألعاب الإلكترونية، حيث وصف نفسه بـ"مجنون ألعاب".ظهر ماسك في فيلم آيرون مان 2 2010، حيث قابل فيه توني ستارك "روبرت داوني جونير" في مطعم، وكان دوره يقتضي بإجراء حوار قصير مع توني عن فكرة الطائرة الكهربائية.وفي 2014، ظهر كنجم في حلقة الحديقة الجنوبية هاندي كير Handicar ظهر لاحقا كضيف في 3 حلقات أخرى من حلقة الحديقة الجنوبية في عام 2016.يعتبر البرجر من الوجبات الفضلة لايلون ماسك، وصرح بذلك فى العديد من اللقاءت الصحفية والتلفزيونية كما أشار إلى أنه فى كثير من الأحيان يقوم بطهيه بنفسه.