ابنة عادل الفار تكشف تطورات حالته الصحية

كشفت ابنة الفنان الكوميدي عادل الفار عن استقرار الحالة الصحية لوالدها إثر تعرضه لشبه غيبوبة بسبب مشاكل في الكبد نقل على إثرها لمستشفى الكهرباء في ألماظة.وقالت ابنه الفار، لـ"الدستور"، إن والدها استقرت حالته بشكل كبير، ومن المتوقع أن ينقل غدا من العناية المركزة لغرفة عادية في المستشفى، وبعدها يعود لمنزله بشكل طبيعي، مشيرة إلى أن والدها بدأ في التحرك والتحدث بشكل شبه طبيعي.وأكدت أن نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الدكتور أشرف زكي، تتواصل بشكل مستمر للاطمئنان على صحته منذ بداية الأزمة، مشيرة إلى أن والدها يشكر، من خلالها، كل من وقف بجواره في هذه الأزمة.جدير بالذكر أن الفار خرج في برنامج تليفزيوني مع الفنان إدوارد، وتحدث عن عدم الاهتمام به من قبل زملائه في الوسط الفني، مشيرا إلى أنه يتصل بالجميع ولا يرد عليه أحدا منهم ومن ضمنهم خالد عجاج.