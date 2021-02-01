رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

«صانع البهجة».. أسباب جعلت محمد هنيدى معشوق الكبار والصغار

الإثنين 01/فبراير/2021 - 10:30 م
الفنان هنيدى
الفنان هنيدى
إسلام جمال
طباعة
استطاع الفنان محمد هنيدى، أن يكسب حب الكبار والصغار، فعندما ظهر محمد هنيدي في نهاية التسعينيات، أحدث انفجارا مدويا في عالم السينما والكوميديا، كان نقطة الانطلاق لضخ دماء جديد وظهور جيل جديد قاد الكوميديا لأكثر من عشرين سنة.

يوافق اليوم ذكرى ميلاد نجم الكوميديا محمد هنيدي، حيث أتم عامه 56 عاما، فقد ساهم فى رسم البسمة على الوجوه بدون إسفاف أو خدش للحياء.

ففى هذا التقرير نسلط الضوء على الأسباب التى جعلت من هنيدى أسطورة فى عالم الكوميديا، لسنوات طويلة.

«بيحب شغله»
يعتبر الفنان محمد هنيدي من النجوم التى تعشق عملها، فبشهادة أصدقاءه فهو حريص على الحضور قبل موعد التصوير من أجل التحضير بشكل أفضل.

«نجم كوميديا لكل الفئات العمرية»
محمد هنيدي من النجوم القلائل الذين برعوا فى تقديم الكوميديا التى تناسب كافة الأعمار السنية، فقدم الكارتون، الأفلام الكوميدية التى تناسب الكبير والصغير.

«نجم سوشيال ميديا.. قريب من الناس»
يعتبر الفنان محمد هنيديى من النجوم النشطه على مواقع التواصل الإجتماعى، فهو مواكب جيد للكثير من الأحداث التى يتفاعل معها عبر حسابه بالفيس بوك والانستجرام.

«صاحب صحبه»
من المعروف عن الفنان هنيدى انه صديق وفى، فلا يمر ذكرى وفاة لفنان إلا ويتذكره بصورة أو موقف عن طريقة حسابه بمواقع التواصل الاجتماعى.

«كيوت.. ملالمحة طفولية»
ما يميز الفنان محمد هنيدي أن ملامحة طفولية بشكل كبير، الأمر الذى جعله محبوب لدى الكثير من الأطفال، فلن تجد طفل لا يعرفه أو يتذكر له مشهدًا ما.
«صانع البهجة».. أسباب جعلت محمد هنيدى معشوق الكبار والصغار
«صانع البهجة».. أسباب جعلت محمد هنيدى معشوق الكبار والصغار
«صانع البهجة».. أسباب جعلت محمد هنيدى معشوق الكبار والصغار
«صانع البهجة».. أسباب جعلت محمد هنيدى معشوق الكبار والصغار
«صانع البهجة».. أسباب جعلت محمد هنيدى معشوق الكبار والصغار
«صانع البهجة».. أسباب جعلت محمد هنيدى معشوق الكبار والصغار

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

المجني عليها في اتهام بواب وآخر بهتك عرضها: «أقمت علاقة معهما برضاي»

السودان: سلامة نصف سكاننا تعتمد على اتفاق ملء سد النهضة

السفارة الصينية بالقاهرة تنفي ربط فيروس «نيباه» بالصين

مصرع شاب تعرض لإطلاق نار في الرأس بمطروح

الصور

image description

الكنائس تستأنف صلوات القداسات وسط إجراءات احترازية

image description

برلماني: وقف قرار سحب عقود أصحاب محال الجملة بدمياط

image description

8 ملايين جنيه لشبكة صرف الدعايم بدمياط

image description

محافظ دمياط تتابع إنشاء مجزر آلي ومحجر بيطري

image description

بروتوكول تعاون في اللغة العربية بين جامعة دمياط والأوقاف

الأكثر قراءة

عبدالله السعيد للاعبي بيراميدز: "إحنا هنافس على الهبوط"

السودان: سلامة نصف سكاننا تعتمد على اتفاق ملء سد النهضة

مصرع شاب تعرض لإطلاق نار في الرأس بمطروح

المجني عليها في اتهام بواب وآخر بهتك عرضها: «أقمت علاقة معهما برضاي»

إنفوجراف

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

ضبط تردد قنوات beIN Sports لمشاهدة مباريات الأهلي في مونديال الأندية

الأمير هاري يحصل على تعويضات من «مايل أون صنداي» بسبب اتهامه بتجاهل الجيش

تنتهي يوم 9.. جدول مواعيد قبض معاشات شهر فبراير 2021 بالتفصيل

حظر صيد وبيع الجمبري في البحرين لمدة 6 أشهر

أيام زمان

رثاها بأغنيات.. حكاية آخر مكالمة بين فريد الأطرش وأسمهان

«قليلة الأدب».. حكاية الرواية التي اتهمت الملكة ناريمان بسببها

لماذا رفض نجيب محفوظ الفنان حمدي أحمد في فيلم «القاهرة 30»؟

سجن في إحداها.. معارك الأديب الكبير يوسف إدريس

مقالات الرأي
ماجد حبته
الإخوان يفضلونه طرطورًا
لواء.حمدى البطران
ثقافتنا اليوم
القس. رفعت فكرى
نصائح غالية
مؤمن المحمدي
أُوسة هو الكينج
المزيد

الثقافة

الأربعاء.. علي عطا يناقش «زيارة أخيرة لأم كلثوم» بالنيل الثقافية

الأربعاء.. محمد إبراهيم طه يناقش «الأميرة والرجل من العامة» بالنيل الثقافية

بعد مدها.. طريقة التقدم لمسابقة عبدالرحمن الأبنودي لشعر العامية

قصة صورة| صلاح السعدني يحتفل بعيد الميلاد الـ80 للولد الشقي