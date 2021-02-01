لماذا رفض نجيب محفوظ الفنان حمدي أحمد في فيلم «القاهرة 30»؟

بدأ الفنان المصري حمدي أحمد، بداية قوية عندما رشح لبطولة فيلم "القاهرة 30" المأخوذ عن رواية الأديب "نجيب محفوظ" الذي لم يكن راضيًا عن اختيار "أحمد" لبطولة الفيلم، لأنه كان لا يزال في بداية حياته الفنية.وواجه الفنان حمدي أحمد مشاكل عديدة، بعدما قدم شخصية "محجوب عبد الدايم" في فيلم القاهرة "30" حيث اعترض عليه أهله، وظل في أذهان الجمهور بهذه الشخصية، وهو ما كشفه في سبتمبر من العام 1973 خلال حوار صحفي تحدث فيه عن لعنة أدائه دور محجوب عبد الدايم في فيلم القاهرة 30، وقال حمدي أحمد: "يا ريت الناس تنسى القاهرة 30، فمن غير المعقول أن أظل مرتبطًا في أذهان الناس بهذا الفيلم فقط".وتابع خلال الحوار الذي أجرته معه "مجلة الكواكب": "لابد أن يراني الجمهور في أفلام كثيرة، فأنا ممثل مصري الملامح فلاح ابن فلاحين وهذا يجعلني أكثر قدرة على التعبير عن شعبنا في الداخل والخارج".توفي الفنان حمدي أحمد في 8 يناير من العام 2016 عن عمر يناهز 82 عامًا، وله العديد من الأعمال الفنية والحوارات الجادة، إلا أن فيلم القاهرة 30 كان سببًا لتفكيره في الاعتزال ووصفه باللعنة التي صاحبته في فترة طويلة من حياته.