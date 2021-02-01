خطاب عاجل من «التعليم» بشأن حافز معلمي رياض الأطفال

أرسلت وزارة التربية والتعليم خطابًا رسميًا لجميع المديريات التعليمية الموجودة بمختلف المحافظات، شددت فيه على سرعة صرف حافز تطوير التعليم لمعلمي وموجهي رياض الأطفال والصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي.وقالت الوزارة للمديريات إن الصرف سيتم من الاعتمادات المدرجة ببند 330، حافز تطوير التعليم بموازنة المديرية، مطالبة مديرياتها التعليمية بضرورة موافاتها بالمنصرف الفعلي على البند المذكور وذلك من واقع منظومة GFMIS بعد انهاء إجراءات الصرف عن الفترة السابقة بالكامل، تنفيذًا لطلب قطاع موازنة الإدارة المحلية يوزارة المالية في هذا الشأن وذلك ليتسنى دراسة تعزيز هذا البند.