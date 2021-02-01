بكين تدعو كييف لحماية مصالحها المشروعة للشركات والمستثمرين

أعربت الصين، الإثنين، عن أملها أن تستطيع أوكرانيا حماية الحقوق المشروعة للشركات الصينية والمستثمرين الصينيين وفقا للقانون.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، "وانج وين بين"، في تصريح اليوم، تعليقا على تقارير تفيد بتصديق الرئيس الأوكراني على فرض عقوبات على شركات وأفراد صينيين شاركوا في شراء شركة أوكرانية: "تعارض الصين دائما فرض عقوبات أحادية من جانب الحكومات الأجنبية على شركات صينية، وتطلب دائما من شركاتها أن تعمل في الخارج وفقا للقوانين".