«موازنة النواب» تكشف عدم التزام شركات القطاع العام لقرارات الحكومة

كشف النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، للجلسة العام المنعقدة اليوم، بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن عدد من المخالفات القانونية التي ارتكبتها شركات القطاع العام وقطاع الأعمال، مشيرًا إلى عدم التزامها بمنشورات وزارة المالية، التي تقضي بتقديم الحسابات الختامية الخاصة بها لمجلس النواب، لتمكين لجنة الخطة والموازنة من مراجعتها طبقا لما يقضي به القانون، واللائحة الداخلية للمجلس، نظرًا لامتلاك الدولة حصصًا بها.وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة في كلمتة أمام الجلسة العامة، إلى عدم التزام تلك الشركات بسداد المستحقات المتأخرة عليها لصالح الدولة، والمتمثلة في أرباح السنوات الماضية، مشددًا على ضرورة سدادها، والالتزام بتقديم الحسابات الختامية الخاصة بها للمجلس.وفي السياق نفسه؛ انتقد سالم استمرار ارتفاع خسائر الهيئات الاقتصادية، لافتًا إلى أن مجموع الخسائرالمرحلة حتى يونيو الماضي بلغ نحو 192 مليار جنيه، وأن 14 هيئة حققت خسائر قدرها 22 مليار جنيه العام الماضي وحده.