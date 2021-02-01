مكرم: صندوق لرعاية المصريين بالخارج بمشروع قانون الهجرة

استقبلت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، هشام محمد عبد العزيز، رئيس لجنة المساعدات الإنسانية بالكويت؛ لبحث دور اللجنة في مساعدة المصريين بالخارج على مدار سنوات وما بذلته من جهود مضنية خلال جائحة كورونا لمساعدة المصريين بالخارج ضمن مبادرة "خلينا سند لبعض".من ناحيتها، ثمّنت نبيلة مكرم دور المصريين بالخارج خلال الجائحة، بالتعاون مع البعثة الدبلوماسية المصرية بالكويت، مؤكدة أنهم على قدر المسؤولية دائما، كما أشادت بدور الدكتور رفعت حليم، راعي لجنة المساعدات الإنسانية بالكويت، لما يمتاز به من وطنية وحب لمصر ولا يدخر جهدًا عن مساعدة المحتاجين: "د.حليم يعتبر نفسه سفيرًا لمبادرة خلينا سند لبعض، فهو يقوم بعمل الخير دائما دون مقابل، التقيته خلال زيارتي للكويت وتعرفت على دوره الرائع".وتابعت وزيرة الهجرة أن الوزارة انتهت من مشروع قانون الهجرة، وتمت مناقشته مع الجهات المختصة ليتم إصداره متضمنًا "صندوق رعاية المصريين بالخارج"، والذي يساهم في حل مشكلات المصريين بالخارج، سواء العالقين أو الحالات الإنسانية الحرجة التي تحتاج لتدخل عاجل.