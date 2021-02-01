مسؤول صيني يتهم بومبيو بتقويض العلاقات مع إدارة بايدن

أفادت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية، اليوم الاثنين، أن مسؤول من منطقة شينجيانج في أقصى غرب الصين، شو جيشيانج، اتهم وزير الخارجية الأمريكي السابق، مايك بومبيو، بمحاولة "تقويض علاقات بكين مع الإدارة الأمريكية الجديدة".وفي التفاصيل، قال شو، إن بومبيو حاول تقويض علاقات بكين مع الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن، من خلال إعلان أن تصرفات الصين ضد جماعة الإيجور هي "إبادة جماعية".وقال شو، المتحدث باسم الحزب الشيوعي في شينجيانج: "لماذا يقدم مثل هذا العرض، مثل هذه المهزلة، يقول كذبة القرن؟".وأضاف: "يريد بومبيو أن يزرع ألغاما أرضية، ويضع عقبات أمام الحوار مع الإدارة الأمريكية المقبلة".