السودان: لن نفرط في شبر من أرضنا والحرب مع إثيوبيا مستبعدة

قال عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان، ياسر العطا، إن بلاده لن تفرط بشبر من أراضيها.وأضاف عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان، اليوم الإثنين: "أعرب عن ثقتي بعدم نشوب حرب بين السودان وإثيوبيا لأننا نؤمن بالحل السلمي"، وذلك وفقا لقناة العربية الإخبارية.يشار إلى أن الوضع على الحدود بين السودان وإثيوبيا لا يزال متوترا، فقد أقدم محتجون، الأحد، على إغلاق معبر حدودي بين البلدين احتجاجًا على خطف تجار سودانيين.وقد عمد عدد من المواطنين السودانيين إلى إغلاق المعبر الحدودي الرئيسي الرابط بين البلدين، في باسندا التابعة لولاية القضارف الحدودية، احتجاجًا على خطف 3 تجار سودانيين على يد ميليشيات إثيوبية، السبت.