رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الحكومة الفرنسية تحذر من فتح المطاعم

الإثنين 01/فبراير/2021 - 03:35 م
برونو لو مير
برونو لو مير
ا ش ا
طباعة
قال وزير المالية الفرنسي، برونو لو مير، إن أصحاب المطاعم يخاطرون بفقدان المساعدات المالية الحكومية في حال قرروا فتح تلك الأماكن متحدين إجراءات الإغلاق المفروضة لمكافحة جائحة كورونا.

وأضاف لو مير، في تصريح نقلته شبكة (فرانس 24)، اليوم الإثنين: "إنه أمر صعب للغاية على المطاعم، واقتصاديًا، ومن حيث الروح المعنوية، لكن هذا لا يبرر بأي حال من الأحوال عدم احترام القواعد".

وأشار إلى أنه سيتم تعليق تقديم الأموال التضامنية لمدة شهر لأصحاب المطاعم الذين تم ضبطهم في وقت سابق وهم يقدمون خدمات لعملاء، ملوحًا بالقول إنه في حال فعلوا ذلك مجددًا فلن يحصلوا على تلك الأموال على الإطلاق.

بدوره، حذر المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، جابرييل أتال، من فرض "عقوبات مالية" على المطاعم ذات الأقلية الصغيرة للغاية التي قررت فتح أبوابها.

وكان آلاف الأشخاص والعديد من الطهاة قد دعموا بالفعل دعوة من أحد الطهاة شرقي فرنسا بفتح المطاعم اليوم، وتقديم وجبات كاحتجاج، معبرين عن غضبهم إزاء تعرض مصادر رزقهم للخطر منذ صدور أوامر بالإغلاق في الـ30 من شهر أكتوبر الماضي.

وأفادت الشرطة، أمس الأول السبت، برصد 24 مطعمًا تعمل بصورة غير قانونية خلال يومي الخميس والجمعة، مؤكدة أنها ستشدد الرقابة.

موضوعات متعلقة

مؤشرات البورصة تخلف توقعات المراقبين وترتفع في مستهل التعاملات

نقل كريم محمود عبدالعزيز للمستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية

السفارة الصينية بالقاهرة تنفي ربط فيروس «نيباه» بالصين

النيابة الإدارية تفتح تحقيقًا عاجلًا في حريق مخزن الأحذية بالجيزة

الصور

image description

السكرتير المساعد بأسيوط يتفقد مشروع الثروة الحيوانية

image description

استكمال المرحلة 1 من مشروع تبطين الترع بأسيوط بتكلفة 600 مليون جنيه

image description

جامعة أسيوط توافق على 10 منح دراسية لطلاب الدول النامية

image description

بتعاون ألماني.. جامعة أسيوط تدرس تعقيم كلاب الشوارع للحد من تكاثرها

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف وتطوير بعض شوارع وميادين حي غرب

الأكثر قراءة

انهيار أجزاء من عقار فيصل المحترق

مصدر بـ«علمية كورونا» يحذر من التهاون بكورونا.. ويؤكد: انحسار الإصابات خلال شهر

النيابة الإدارية تفتح تحقيقًا عاجلًا في حريق مخزن الأحذية بالجيزة

«أنا بنت الآخرة».. قصة «ملاك كفر الشيخ» التي تنبأت بوفاتها يوم عيد ميلادها (فيديو)

إنفوجراف

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

حظر صيد وبيع الجمبري في البحرين لمدة 6 أشهر

إعصار «آنا» يشرد 10 آلاف شخص في فيجي

لدواع أمنية.. «أطباء بلا حدود» تعلق عملها في السلفادور

التشيك تبدأ تعيين مرشدين جدد من أجل الموسم السياحي المقبل

أيام زمان

«أسقيانا طربا ومحبة».. راجح داود يكشف دور عمالقة التلاوة في حبه للموسيقى

الشاعر بخيت بيومي يكشف سر حواره المتبادل مع الله

«ينعزل عن الناس».. طقوس خيري شلبي في الكتابة

«بسبب موال».. كيف أبكى الريس حفني جمال عبد الناصر؟

مقالات الرأي
د. منى حلمى
تجاهل الكاتبات والشاعرات
عمرو خالد
الذكر طريقك لتغيير حياتك للأفضل
ماجد حبته
انتهاك أوروبى لحياة الإنسان
د.أحمد الخميسى
فرانز بارتل.. الاستثنائى فى الأدب
المزيد

الثقافة

«هي» معرض جماعي بجاليري مشربية

ثقافة القليوبية تناقش فن القصة في مصر

تفاصيل العدد الجديد من ميريت الثقافية

محاضرات وورش حكي بثقافة البحر الأحمر