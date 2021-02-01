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الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سنغافورة تقترح مشروع قانون لاستخدام بيانات تتبع مخالطي المصابين بكورونا

الإثنين 01/فبراير/2021 - 03:14 م
كورونا في سنغافورة
كورونا في سنغافورة
وكالات
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قدمت سنغافورة اليوم الاثنين، مشروع قانون إلى البرلمان، لإضفاء الطابع الرسمي على استخدام بيانات تتبع مخالطي المصابين بفيروس كورونا، في التحقيقات الجنائية بشأن الجرائم الخطيرة.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للانباء أن الإجراء يأتي بعد أن تم الكشف عن استخدام مثل هذه البيانات الخاصة بتتبع مخالطي المصابين، بالفعل، في واحدة من قضايا القتل.

وقال "مكتب الأمة الذكية والحكومة الرقمية" بسنغافورة في بيان له اليوم الاثنين، إن القانون الجديد سوف يحدد الوكالات الحكومية التي يمكنها استخدام بيانات تتبع مخالطي المصابين لهذا الغرض فقط، إلا إذا احتاج أفراد إنفاذ القانون لاستخدام البيانات في التحقيقات الجنائية الخاصة بالجرائم الخطيرة.

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