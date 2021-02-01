البورصة تربح 6.2 مليار جنيه فى ختام أولى تعاملات فبراير

ربحت أسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 6. 2 مليار جنيه لدى نهاية تعاملات اليوم الاثنين، بداية شهر فبراير وثاني معاملات الأسبوع الجاري ليغلق عند مستوى 702. 976 مليار جنيه، بدعم من الصعود القوى لمؤشرات السوق التي ارتفعت بنحو جماعي.وصعد المؤشر الرئيسي للسوق "إيجي إكس 30" بنسبة 0. 37% ليغلق عند مستوى 11589 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1. 08% ليغلق عند مستوى 2391 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0. 9% ليغلق عند مستوى 14196 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0. 33% ليغلق عند مستوى 4457 نقطة.كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1. 33% ليغلق عند مستوى 2387 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1. 18% ليغلق عند مستوى 3413 نقطة.