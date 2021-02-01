متضررون من حريق التوفيقية: «مدمن مخدرات السبب» (فيديو)

تسبب شخص يدعى حمادة، في حريق هائل يوم الجمعة الماضي في منطقة التوفيقية وسط البلد بمحافظة القاهرة، بسبب خلاف مع ابن عمه على الميراث فقرر الانتقام منه وإشعال النار في فرشه خاص به لقطع غيار سيارات لكن امتد الحريق إلى باقي المحالّ في المنطقة، وتقدر الخسائر بأكثر من 20 مليون جنيه.وانتقلت "الدستور" إلى مكان الواقعة في منطقة التوفيقية لأخذ أقوال شهود عيان والتحدث مع المتضررين من الحريق، وقال محمد فحام تاجر قطع غيار سيارات ومتضرر من الحريق، أن المتهم يدعى حمادة وكان هناك خلاف بينه وبين أولاد عمه قبل الواقعة بـ 3 أيام ويتعاطى أقراص مخدره بكثرة ويوم الخميس كان يتصرف بغرابة لفتت نظر الكثير من التجار، عندما سألناه ماذا بك قال أنا هاولع التوفيقية، ذهبنا وتحدثنا مع شقيقه عما ينوي فعله لكنه قال "سيبكم منه دا عيل ومش هيعمل حاجهة"، لكننا تفاجئنا يوم الجمعة الساعة 6 صباحا بأنه أشعل النار في مكان عمل ابن عمه، واشتعل بسبب الحريق 25 محلا و14 نموذج و16 "فاترينة" بحوالي أكثر من 20 مليون جنيه.كما قال ايضا احد الشهود والمتضررين، ويدعى زكريا صاحب "فاترينة" فى الشارع، "بسبب حماده ناس كثيرة تضررت وخسرت كل ما تملك، الخلاف كان بين المتهم وأحد اقاربه فقرر الانتقام منه باشعال النار فى محله، لكن الحريق امتد إلى أحد المحالّ والذي كان يحتوى على كميات كبيرة من ملمع "التابلوه" وهو مادة سريعة الاشتعال، يوجد امام المحل محول كهرباء اشتعلت فيه النار أيضا مما أدى إلى انفجاره واشتعال باقي المحالّ.وأضاف أيضا أن كاميرات المراقبة أظهرت المتهم وهو يحمل "جركن" بنزين ويشعل النار وظهر وهو يخرج، وتم القبض عليه واعترف بارتكابه الواقعة، لأنه في البداية لم يكن يعلم أن الحريق بهذه الضخامة حيث كان تحت تأثير المخدرات وهو ينفذ الجريمة.كما استمعت النيابة العامة لأقوال عدد من شهود العيان، الذين كشفوا عن أن النيران اندلعت صباح اليوم بمخزن لمول شهير بالمنطقة، ثم امتدت للطوابق الثاني والثالث للعقار وباقي المحال، وأضافوا أنهم حاولوا إخماد الحريق قبل وصول سيارات الإسعاف لكنهم لم يستطيعوا كون الحريق كبيرا، وتابعوا أنهم حاولوا إنقاذ باقي المحالّ من الاحتراق.وكشفت التحقيقات الأولية عن عدم وقوع إصابات بشرية بسبب الحريق، وتبين أن الحريق اندلع بالطابق الأرضي للمخزن وامتدت النيران إلى باقي الأدوار، وقامت القوات بفرض كردون أمني حول العقار، وتم التعامل مع الحريق قبل امتداد النيران لبقية طوابق العقار والعقارات المجاورة.كانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، قد تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق مخزن قطاع غيار، وعلى الفور تم الدفع ب6 سيارات إطفاء بقيادة اللواء انتصار منصور، مدير إدارة الحماية المدنية بالقاهرة.