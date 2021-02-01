رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

كشوف المستفيدين بوحدات الإسكان الاجتماعي في زفتى

الإثنين 01/فبراير/2021 - 12:51 م
الإسكان الاجتماعي
الإسكان الاجتماعي
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
طباعة
نجحت "الدستور" في الحصول على الكشوف النهائية للمستفيدين من وحدات إسكان الجزيرة الاجتماعية بزفتى، وعددهم الإجمالي ٩٠ مستفيدا، وكانت مصادر مطلعة برئاسة مجلس مدينة زفتى بالغربية قد أطلعت "الدستور" على الكشوف النهائية للمقبولين والمُستبعدين من الحصول على وحدات بمساكن الجزيرة بزفتى، والتي وصلت مساء أمس الأحد، وسيتم الإعلان عنها عبر الصفحة الرسمية لمجلس المدينة ولوحة الإعلانات اليوم الاثنين.

وأطلع المصادر «الدستور» على النتائج التي أيدت حصول 83 مستحقًا من أصل 85 في المرحلة الثانية، وتم قبول الطعن على حالتين من المستحقين واستبعادهم، بينما تم قبول 7 تظلمات من أصل 255 تظلم للحصول على 192 وحدة متبقية لتكون نتيجة التظلمات قبول 7 ورفض 248، ليصبح عدد المستفيدين من المرحلة الثانية ٩٠ مواطنا فقط.

وقال المهندس محمد سراج رئيس مركز ومدينة زفتي، إنه عند الانتهاء من التظلمات وإعلان النتيجة ستقوم المحافظة بفتح باب التقدم للحصول على وحدات سكنية ممن تنطلق عليهم الشروط، بينما سيتم قبول التظلمات حسب القانون، مضيفًا أنه يثق في نزاهة وعدالة اللجنة التي فحصت التظلمات ورغم أنه لم يتعامل معها من قريب أو بعيد إلا أنه يثق أن العمل تم بمبدأ الشفافية وحال سماح القانون بأي إجراء للمتظلمين من الاستبعاد فهو أول المرحبين به.

ونشرت «الدستور» وقتها المستندات التي تُثبت أن اللجنة المُشكلة لبحث الحالات المتقدمة شابها بعض المجاملات والمحسوبيات في أداء عملها، وأن الاستبعادات لم تكن بالدقة المطلوبة وكذلك المقبولين، وأن اللجنة قامت بقبول طلبات وفى النهاية لم تظهر هذه الأسماء ضمن المقبولين، واللجنة العليا (لجنة البت) برئاسة رئيس المدينة لم تجتمع اجتماعًا واحدًا مكتملًا، وكذلك اللجنة المُشكلة بقرار المحافظ تم إضافة عضو من الرقابة والمتابعة لها على خلاف القرار وليس له صلة بالموضوع، كما أن لجنة البت النهائية خلت من وجود عضو بالإسكان وهو المنوط به فى هذة اللجنة للبت النهائي كما أن عضو الشؤون الاجتماعية لم يحضر لجنة البت إلا عدة مرات قليلة.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الإثنين.. وعيار 18 بـ698 جنيهًا

قرار جديد من النيابة فى واقعة محاولة اغتصاب فنانة بـ6 أكتوبر

السفارة الصينية بالقاهرة تنفي ربط فيروس «نيباه» بالصين

«استغلوا اسم الرئيس».. حبس 4 نصبوا على المواطنين في الجيزة

الصور

image description

السكرتير المساعد بأسيوط يتفقد مشروع الثروة الحيوانية

image description

استكمال المرحلة 1 من مشروع تبطين الترع بأسيوط بتكلفة 600 مليون جنيه

image description

جامعة أسيوط توافق على 10 منح دراسية لطلاب الدول النامية

image description

بتعاون ألماني.. جامعة أسيوط تدرس تعقيم كلاب الشوارع للحد من تكاثرها

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف وتطوير بعض شوارع وميادين حي غرب

الأكثر قراءة

مصدر بـ«علمية كورونا» يحذر من التهاون بكورونا.. ويؤكد: انحسار الإصابات خلال شهر

السيسي يوجه بمواصلة العمل في مشروعات السياحة والآثار

تحقيقات حريق برج فيصل: مالكه قدم طلب تصالح ورُفض

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الإثنين.. وعيار 18 بـ698 جنيهًا

إنفوجراف

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

حظر صيد وبيع الجمبري في البحرين لمدة 6 أشهر

إعصار «آنا» يشرد 10 آلاف شخص في فيجي

لدواع أمنية.. «أطباء بلا حدود» تعلق عملها في السلفادور

التشيك تبدأ تعيين مرشدين جدد من أجل الموسم السياحي المقبل

أيام زمان

«أسقيانا طربا ومحبة».. راجح داود يكشف دور عمالقة التلاوة في حبه للموسيقى

الشاعر بخيت بيومي يكشف سر حواره المتبادل مع الله

«ينعزل عن الناس».. طقوس خيري شلبي في الكتابة

«بسبب موال».. كيف أبكى الريس حفني جمال عبد الناصر؟

مقالات الرأي
د. منى حلمى
تجاهل الكاتبات والشاعرات
عمرو خالد
الذكر طريقك لتغيير حياتك للأفضل
ماجد حبته
انتهاك أوروبى لحياة الإنسان
د.أحمد الخميسى
فرانز بارتل.. الاستثنائى فى الأدب
المزيد

الثقافة

ثقافة القليوبية تناقش فن القصة في مصر

تفاصيل العدد الجديد من ميريت الثقافية

محاضرات وورش حكي بثقافة البحر الأحمر

صدور رواية «بوح الجدران» للكاتب محمد سمير ندا