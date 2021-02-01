«التعليم» تعلن عن منح تدريبية من الحكومة اليابانية للمعلمين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن توفير منح تدريبية مقدمة من الحكومة اليابانية "mext"، للمعلمين بالتعليم العام بالتخصصات المختلفة.وأوضحت أنه على الراغبين فى إجراء بحث عن التعليم المدرسي فى الجامعات المتخصصة فى تدريب المعلمين خلال الفترة من أكتوبر 2021، حتى مارس 2023 عليه التقدم، مشيرة إلى أن الهدف من المنح رعاية الموارد حتى يصبح المعلمون ثمرة صداقة بين الدولة المستفيدة للمنحة ودولة اليابان من خلال التدريبات والمشاركة فى الأنشطة بالمدارس والمجتمعات الصغيرة خلال فترة دراستهم فى اليابان وبذل الجهود لتعزيز العلاقات والروابط بما يؤدى إلى إحداث التطوير فى كلا البلدين والعالم بأكمله.وحددت وزارة التربية والتعليم الشروط المالية للمنح، موضحة أن الحكومة اليابانية توفر بدل نقدى قيمته 143.000 ين ياباني شهريا خاضع للتغيير سنويا لأسباب خاصة تتعلق بميزانية الحكومة اليابانية ويتم إضافة بدل تكميلى للمناطق الأقليمية عبارة عن 2000 أو 3000 ين يابانى شهريا فى حالة عمل أبحاث فى مجال محدد، كما أن جميع تكاليف الرسوم الدراسية المتمثلة فى امتحانات القبول بالجامعات تتحملها الحكومة اليابانية، كما يتم تخصيص تذاكر السفر بالطائرات بالدرجة الاقتصادية ذهابا وعودة من وإلى اليابان.وأوضحت الوزارة أنه بالنسبة للإقامة أما فى بيوت الطلبة الأجانب أو قاعات خاصة أو منازل خاصة للسكن أو فى شقق توفرها الجامعة، كما تتحمل الحكومة اليابانية أى تأمينات ضد الحوادث أو الانتقالات الداخلية داخل اليابان ورسوم الضرائب، موضحة أن من الأفضل أن يحضر المتقدم قرابة 2000 دولار أمريكي لتغطية الاحتياجات الضرورية عقب وصوله لليابان حيث أنه لن يتم دفع رسوم المنحة مباشرة عقب وصوله مباشرة، كما أن وزارة التربية والتعليم لن تتحمل أى نفقات مالية.وحددت الوزارة الفئات المستهدفة، وهم معلمى المدارس المصرية اليابانية " تعليم عام" لمرحلة التعليم الابتدائى والثانوى أو ممن يعملون فى هيئة التدريس فى مؤسسات تدريب المعلمين، وأن يكون قد مارسوا مهنة التدريس فى إحدى المدارس الحكومية لمرحلة التعليم الأساسى أو مرحلة التعليم الثانوى لمدة لا تقل عن 5 سنوات حتى 1 أكتوبر 2021، موضحة أنه سيتم إجراء التدريب فى الجامعات باللغة اليابانية أو الإنجليزية، مشيرة إلى أن من يتقدم وليس لديه مهارة فى اللغة اليابانية سيتم منحه برنامج دراسى أو دورة تدريبية لدراسة اللغة اليابانية فى الجامعة التى يتم القبول فيها أو فى جامعة أخرى تحددها mext، ومدتها 6 شهور فى بداية فترة المنحة وقد تمتد لتكون موازية مع فترة التدريب.وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن التدريب يكون على الإدارة التعليمية والمدرسية والإدارة المالية وأيضا طرق التدريس التربوية منها التدريس داخل الفصل الدراسى ونطرية نظم التعليم والمناهج والتقييم التربوى والموضوعات البحثية فى المواد المتخصصة " رياضيات وفيزياء وكيمياء ورياضة بدنية"، وجولات متابعة وممارسة" ملاحظات فى الفصل الدراسى، مشيرة إلى أن مدة المنحة من أكتوبر 2021 حتى مارس 2023 حسب كل جامعة وغير مسموح بمدها.وكشفت الوزارة عن شروط الجانب اليابانى الواجب توافرها في المتقدم، هى الجنسية بحيث يكون مصرى وألا يكون صاحب جنسية مزدوجة وأقل من 35 عاما أى من مواليد 2 إبريل 1986 وما بعدها، ويكون من خريجى الجامعات أو كليات التربية وأن يكون لديه الرغبة فى تعلم اللغة اليابانية وأن يقدم المعلم شهادة صحية ويتمتع بالصحة النفسية والجسدية.وحددت وزارة التربية والتعليم شروط التقدم للمنحة، منها خدمة وزارة التربية والتعليم بعد العودة، كما أكدت الوزارة على أن تعتبر المنح لاغية إذا لم يستفيد الدارس من نتائج البحث عن التعليم المدرسى فى اليابان، وإذا تضمن طلب التقديم للمنحة أى معلومات غير صحيحة وإذا قام المتقدم بمخالفة أى بند من بنود التعهدات والالتزامات التى تعد بها أمام وزارة التربية والتعليم والثقافة والرياضة أو وقع على المتقدم أى عقوبات تأديبية.كما حددت وزارة التربية والتعليم إجراءات التقدم والوثائق المطلوبة، منها اختيار الجامعات التى يفضل الدراسة بها من قائمة الجامعات المطلوبة فى دليل كورس تدريب المعلمين الأجانب فى كل جامعة واستيفاء استمارة مكان الجامعة واختيار الدورات التدريبية ذات الصلة وخطاب معتمد من جهة عمل المتقدم ونسخة من جواز السفر، موضحة أن آخر موعد لتسليم الأوراق والوثائق واستمارة التقديم هو الأحد 7 فبراير الجارى.