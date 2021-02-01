الأربعاء.. تعلم فن الإكسسوارات في بيت السناري

ينظم بيت السناري التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، ورشة عمل مجانية للشباب من الجنسين لتعلم فن "الإكسسوارات الحريمي"، وذلك يوم الأربعاء الموافق 3 فبراير الجاري، في مقر بيت السنارى الأثري بالسيدة زينب.تركز الورشة على فن صناعة الإكسسوارات الحريمي من الناحية النظرية والعملية، حيث سيتم التعريف بتاريخ الحلي عند القدماء المصريين ومراحل تطوره والأدوات اللازمة والمستخدمة في صناعة الحلي من الناحية النظرية. وسيتم توضيح كيفية استعمال هذه الأدوات في تصنيع كوليهات وانسيالات بطريقتي المسامير المعدنية والضم والتقفيل، بالإضافة إلى صناعة دلايات باستخدام عجينة السيراميك، وذلك من الناحية العملية.تدير الورشة رشا سمير؛ وهي فنانة محترفة، شاركت في الكثير من المعارض وقدمت العديد من الورش التدريبية والتعليمية في الفنون المختلفة.تهدف الورشة إلى تعليم المشتركين هواية وحرفة رأس مالها بسيط لمن يرغب في عمل مشروع صغير ولكل من له هواية الأعمال اليدوية، وكذلك إلقاء الضوء على جانب مهم من تاريخ الحضارة المصرية القديمة.تأتي الورشة لمدة 4 أيام، وتستهدف الأعمار من 16 سنة فما فوق، ابتداء من الساعة 11 صباحًا وحتى 1 ظهرًا.