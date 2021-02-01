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الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تونس تطبق حجرًا صحيًا إجباريًا للوافدين بداية من اليوم

الإثنين 01/فبراير/2021 - 12:34 م
كورونا في تونس
كورونا في تونس
ا ش
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طبقت تونس، اليوم الاثنين، قرار الالتزام بالحجر الصحي الإجباري لمدة 7 أيام للمسافرين الوافدين إلى البلاد، والذي أصدرته وزارة الصحة في 25 يناير الماضي.

وكانت وزارة الصحة التونسية قد أفادت، في بيان، بأنه يتعين على الوافدين إلى تونس، بمن في ذلك كل الوافدين أو العائدين من مهمات قصيرة (أقل من 5 أيام)، الالتزام بإجبارية القيام بتحليل "بي سي آر"، وتقديم ما يفيد سلبية التحليل في مدة لا تتجاوز 72 ساعة عند التسجيل للسفر، والالتزام بالحجر الصحي الإجباري لمدة 7 أيام بأحد المراكز المعدة للحجر الصحي على نفقتهم الخاصة.

وتضمن البيان قائمة المراكز المعدة للحجر الصحي الإجباري والموزعة على عدد من ولايات الجمهورية، مشيرا إلى أنه يتعين على المعنيين بالحجر الصحي الإجباري تقديم وثيقة الحجر ووصل الخلاص (Voucher) عند السفر.

وأضاف البيان أنه يمكن القيام بتحليل "بي سي آر" في اليوم السابع من الحجر الصحي لكل من يرغب في ذلك على نفقته الخاصة، وفي صورة سلبية الاختبار يمكن له مغادرة الحجر الصحي الإجباري مع الالتزام بالإجراءات الوقائية المفروضة.

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