ضبط مالك مخبز اختلس 116 ألف جنيه من فرق سعر الغاز في البحيرة

تمكنت شرطة التموين بوزارة الداخلية، اليوم الأثنين، من ضبط مالك مخبز بلدي بمحافظة البحيرة، لاستيلائه على فروق الأسعار الناتجة عن تشغيل المخبز بالغاز الطبيعي بدلًا من السولار قدرت بمبلغ 116 ألفو 192 جنيها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابات المختصة للتحقيق.يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.