رئيس مجلس التعاون الخليجي يؤكد أهمية توطيد العلاقات مع بغداد

أكد أمين عام مجلس التعاون الخليجي، نايف الحجرف من بغداد، على أهمية توطيد العلاقات بين دول المجلس والعراق.ووفقا لقناة "العربية" الإخبارية، قال الحجرف من مقر وزارة الخارجية في العاصمة العراقية، إن أمن واستقرار العراق وازدهاره، مهم لأمن دول الخليج كافة والمنطقة ككل.وأشار إلى أهمية العلاقات الاستراتيجية بين الجانبين، والتي نص عليها بيان العلا، خلال القمة الـ 41 للمجلس، والذي أكد على ضرورة دعم أمن وسيادة العراق، فضلا عن دعم جهود الحكومة العراقية في مكافحة الإرهاب.