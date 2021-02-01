يسرا ونيللي كريم تحاربان ضغط الوقت بالتصوير الداخلي

بدأت النجمة نيللي كريم تصوير مسلسلها الجديد "ضد الكسر" المقرر عرضه خلال رمضان القادم والمقرر تغيير اسمه خلال الفترة القادمة، داخل ديكورات العمل بحارة "العدل جروب" التي تشهد كثيرًا من الأحداث.وبدأ طاقم عمل مسلسل "حرب أهلية" بطولة النجمة يسرا تصوير العمل أيضًا خلال الأيام الماضية بعد تعافيها من فيروس كورونا المستجد، وقرر المخرج سامح عبدالعزيز بدء التصوير في المشاهد الأولى بدون النجمة يسرا وهو ما تم مع النجمة نيللي أيضًا حتى لا يضيعوا مزيدًا من الوقت مرة أخرى.وعلمت "الدستور" أن الجزء الكبير من العملين سيكون في الديكورات الداخلية التي لا تحتاج إلى تغييرات كثيرة، وتوفر الكثير من الوقت، وكان ذلك بالاتفاق مع الشركة المنتجة للعمل وكُتاب العملين، حيث لم يتبق أكثر من شهرين ونصف على انطلاق الموسم الرمضاني.