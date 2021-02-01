وليامز: أحرزنا تقدما كبيرا في مسار المصالحة الوطنية الليبية

أكدت رئيسة البعثة الأممية ستيفاني وليامز، اليوم الاثنين، أن كل المرشحين للمجلس الرئاسي سيقدمون أنفسهم اليوم.وقالت رئيسة البعثة الأممية، "لدينا قائمة متنوعة من المرشحين للمجلس الرئاسي والحكومة، وتابعت أحرزنا تقدما كبيرا في مسار المصالحة الوطنية الليبية"، وفقا لما أوردته فضائية سكاي نيوز عربية في نبأ عاجل.وفي وقت سابق من اليوم، انطلقت عملية الحوار السياسي الليبي لانتخاب أعضاء السلطة التنفيذية.