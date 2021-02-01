«المرور» يعلن تحويلات على «الدائري» لتفادي تكدس السيارات

أعلنت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، اليوم الاثنين، عن إجراء تحويلات جديدة لتسيير الحركة المرورية أعلى الدائري لتفادي التكدس المروري بمنطقة عقار فيصل المشتعل.وجاءت التحويلات كالتالي:-- القادم من أكتوبر ومتجه إلى الطريق الزراعي، يسلك يمينا اتجاه وصلة المريوطية اتجاه الدائري الشرقي المنطقة الثالثة.- القادم من الطريق الدائري الشرقي المنطقة الثالثة باتجاه وصلة المريوطية، ويرغب في الدخول يمينا في تجاه محور صفط يسلك اجباري الجانب الأيسر اتجاه ميدان الرماية ومناطق أعلى الصحراوي.- القادم من الطريق الزراعي تجاه صفط يتم النزول اجباري يمينا تجاه محور 26 يوليو.- القادم من 6 أكتوبر من أعلى محور 26 يوليو ويرغب في الصعود إلى الطريق الدائري تجاه وصلة المريوطية يتم الاستمرار في السير تجاه ميدان لبنان، وتم غلق مطلع غبور من الطريق الزراعي تجاه المريوطية.وأغلقت الإدارة العامة لمرور الجيزة، مساء أمس الأحد، الطريق الدائري في الاتجاه القادم من الجيزة ومتجه إلى الرماية وأكتوبر، بسبب نشوب حريق ضخم بمخزن أحذية بجوار نزلة حي الهرم، وتسببت ألسنة اللهب والدخان الكثيف في إعاقة الرؤية على الطريق الدائري.