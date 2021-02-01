النشرة المرورية اليوم في مصر.. كثافات متوسطة بشوارع القاهرة والجيزة

النشرة المرورية اليوم في مصر

- التجمع

كما ظهرت كثافات مرورية متوسطة في مناطق التجمع الخامس وفي طريقه للبساتين وزهراء المعادي.



- البحر الأحمر

وشهد الطريق الدائري كثافات متحركة بنزلة شارع البحر الأعظم وصولا إلى منطقة الدقي حتى ميدان الجلاء تباطؤ في حركة السيارات، وبعض الكثافات أعلى دائري المريوطية للمتجه من الصحراوي حتى مناطق الجيزة وبطريق الفيوم الصحراوي، حتى حدائق الأهرام وصولا إلى ميدان الرماية.



- محور صفط اللبن

وظهرت كثافات متحركة بمحور صفط اللبن للمتجه من الدائري وصولا إلى شارع السودان ويفضل التوجه لعرابي، وكذلك الأمر بكوبري عباس والجامعة والجيزة المعدني.



- ميدان النهضة

وظهرت كثافات بمحيط ميدان النهضة وصولا إلى إشارة بين السرايات وشارع النيل السياحي بسبب أعمال إنشاء نفق ميدان النهضة، وشهد محور عرابي كثافات متوسطة للمتجه من الأقاليم وصولا إلى المهندسين وكثافات بمحيط كوبري أحمد عرابي.



أعلنت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبد الزارق مدير الادارة العامة للمرور، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، عن استحداث تحويلات مرورية جديدة على الطريق الدائري بمحيط عقار فيصل المحترق يوم السبت الماضي.

نرصد النشرة المرورية اليوم في مصر حيث ظهرت كثافات مرورية متوسطة، اليوم الاثنين، في محاور وميادين محافظتي القاهرة والجيزة؛ تزامنًا مع انتشار الخدمات المرورية لتيسير حركة السيارات.- دائري السلاموظهرت كثافات مرورية أعلى الدائري بمنطقة السلام وداخل النفق للقادم من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعي، وكذلك الأمر من المنيب وفي طريقه إلى الأوتوستراد والتجمع وفي الاتجاه العكسي للقادم من المعادي لمناطق الجيزة.