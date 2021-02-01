اليابان تخصص 122 مليون دولار لدعم أفغانستان

تعهدت اليابان بتخصيص أكثر من 122 مليون دولار لدعم برامج أفغانستان الإنسانية والإنمائية لعام 2021.وقالت السفارة اليابانية لدى كابول في بيان أصدرته اليوم الاثنين ونقلته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية إن هذا الدعم يمثل خطوة قوية "في تحقيق تعهد اليابان خلال مؤتمر جنيف في نوفمبر 2020، حيث أكد وزير الخارجية الياباني موتيجي توشيميتسو صداقة اليابان طويلة الأمد مع اليابان ودعم بلاده للشعب الأفغاني".وأضافت أن طوكيو تعهدت خلال المؤتمر بتقديم مساعدات مالية تصل إلى 180 مليون دولار أمريكي سنويًا بين عامي 2021 و2024.وذكرت السفارة اليابانية أن هذه المساعدة تشكل جزءًا من مساعدة طوكيو لكابول، مضيفة أنه سيتم صرفها في عام 2021 الجاري.وجاء في البيان: "سيمكّن هذ الدعم تنفيذ 17 مشروعًا للمساعدة الإنسانية والإنمائية تنظمها هيئات مختلفة في جميع أنحاء البلاد، بهدف تحسين سبل العيش من خلال مناهج متعددة".وقال سفير اليابان في أفغانستان أوكادا تاكاشي إن قطاع الأمن يلعب دورًا أساسيًا في بناء الدولة التي تقودها أفغانستان وتجسد مساهمتنا المستمرة في الصندوق الإنمائي للقانون والنظام لأفغانستان، التزام اليابان بتحقيق السلام في أفغانستان حيث يلعب الصندوق الإنمائي للقانون والنظام لأفغانستان دورًا حيويًا في تعزيز قطاع الأمن في البلاد".وأضاف: " في ضوء الوباء العالمي، نعتقد أيضًا أن مساعدة الشريحة الضعيفة من السكان الأكثر تضررًا أمرًا ضروريًا.. ونأمل حقًا أن يساهم هذا الدعم الجديد في رسم أكبر عدد ممكن من الابتسامات السعيدة على وجه الشعب الأفغاني ".يذكر أن اليابان ساعدت أفغانستان في مختلف جوانب التنمية بما في ذلك الأمن والزراعة وبناء القدرات والصحة والتعليم والتنمية الريفية والبنية التحتية والثقافة والتقاليد وقدمت للبلد الدعم الإنساني.وبعد أحدث الإمدادات البالغ قدرها 122.2مليون دولار، يصل إجمالي مساعدات اليابان إلى أفغانستان حتى الآن 9ر6 مليار دولار أمريكي.