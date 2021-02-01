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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

تفاصيل الشهور القبطية 2021.. والتقاويم المختلفة على مر العصور

الإثنين 01/فبراير/2021 - 12:27 م
الشهور القبطية
الشهور القبطية
شيماء حسين
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مع تصاعد الأجواء الشتوية انخفاض درجات الحرارة يدير الكثير من المواطنين حاليا محرك البحث العالمي لتحديد تقديم الشهور القبطية 2021.. وهو التقديم المصري القديم حيث يرتبط بفيضان النيل و جفافه والأمور الزراعية، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير شهور السنة القبطية وكيفية حسابها.

ماهي الشهور القبطية 2021

يتكون التقويم القبطي هذا العام 1737 من 12 شهر كل شهر 30 يوما وشهر صغير يسمى نسيء وعدد أيام الشهر الصغير 4 أيام بالتحديد من 6 إلى 10 سبتمبر، وبذلك أصبح عدد أيامها 365 يوما، وهو التقويم الذي كان يستخدمه القدماء المصريين في حياتهم اليومية لذلك ارتبط بالكثير من مواسم الزراعة والحصاد من فيضان النيل وزراعة المحاصيل المختلفة بالإضافة إلى الاحتفال بالأعياد المسيحية المختلفة.

أسماء الشهور في التقييم القبطي 

حمل التقييم القبطي أسماء شهور فرعونية ( هيروغليفية ) قديمة  ثم تم حورت إلى شهور قبطية فيما بعد وهي :- شهر توت ويبدأ من 12/11 سبتمبر وشهر  بابة ويبدأ من 11/10 أكتوبر وشهر هاتور ويبدأ من 11/10 نوفمبر وشهر كيهيك ويبدأ من 11/10 ديسمبر وشهر طوبة ويبدأ من 10/9 يناير وشهر أمشير ويبدأ من 9/8 فبراير وشهر برمهات ويبدأ من 11/10 مارس وشهر بومودة ويبدأ 9 أبريل وشهر بشنس ويبدأ 9 مايو وشهر برونة ويبدأ 8 يونيو وشهر أبيب ويبدأ 9 يوليو وشهر مسره ويبدأ 7 أغسطس بالإضافة إلى النسيء الذي يبدأ من 6 إلى 10 سبتمبر.

أسماء التقاويم المختلفة على مر العصور

لم يكن الشهور القبطية 2021 هي التقويم الوحيد حيث عرف الإنسان أهمية معرفة الوقت منذ بداية الكون لذلك نجد الكثير من التقاويم المختلفة مثل التقويم المصري الفرعوني " القبطي " والتقويم الميلادي اليولياني " الجريجوري" والتقويم الروماني والتقويم الفارسي والتقويم الاغريقي والتقويم البابلي بالإضافة إلى التقويم الهجري كل هذه التقاويم وإن اختلفت في الخصائص ولكن يجمعها عاملين  مشتركين هما الشمس والدوران الأرض حول الشمس والقمر دورانه حول الأرض.

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