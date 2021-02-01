رئيس الإمارات ونائبه يعزون العاهل السعودي في وفاة الأميرة نوره بنت فهد

بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، برقية تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة.وأعرب في برقيته، عن صادق تعازيه ومواساته في وفاة المغفور لها صاحبة السمو الملكي الأميرة نورة بنت فهد بن محمد بن عبدالرحمن آل سعود.كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تعزية مماثلتين إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.