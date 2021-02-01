تايلاند تستثمر 10 مليارات دولار في «الممر الاقتصادي الشرقي»

أعلنت الحكومة التايلندية اليوم الاثنين، أنها تستهدف جذب استثمارات بقيمة 300 مليار بات تايلندي (10 مليارات دولار) في المنطقة الاقتصادية الخاصة المعروفة باسم "الممر الاقتصادي الشرقي" خلال العام الحالي مقابل 280.7 مليار بات استثمارات مستهدفة في العام الماضي.ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن نائب رئيس الوزراء التايلندي سوباتانابونج بونميشاو قوله إن الحكومة ستكون أكثر نشاطا في جذب الاستثمارات خلال العام الحالي.في الوقت نفسه تعتزم الحكومة مواصلة برامج رفع المهارات لنحو 12.2 ألف عامل في الممر الاقتصادي الشرقي خلال العام الحالي.