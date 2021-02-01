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الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سنغافورة تعطي الأولوية للعمال المهاجرين للحصول على لقاح كورونا

الإثنين 01/فبراير/2021 - 09:30 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
وكالات
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أعلن تان سي لينج، المسؤول في الحكومة السنغافورية، أمام البرلمان اليوم الإثنين، إن أوضاع المعيشة والعمل الخاصة بالعمال المهاجرين في المهاجع، تزيد من خطر تعرضهم للإصابة بمرض "كوفيد 19-"، ومن خطر تشكيل مجموعات كبيرة من الإصابات.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الاثنين عن تان القول، إنه سيعطي الأولوية للعمال المهاجرين الذين يعيشون في المهاجع، في الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، مضيفا أنه من المقرر أن يتم إعطاء اللقاح أولا لهؤلاء الذين يعيشون في المهاجع عالية الخطورة من حيث التعرض للإصابة.

وأوضح تان أن وزارتي القوى العاملة والصحة، تعملان سويا وفقا للجدول الزمني المحدد.

يشار إلى أن جميع حالات الإصابة بفيروس كورونا في سنغافورة تقريبا، والتي يبلغ عددها نحو 60 ألفا، كانت بين العمال المهاجرين من دول مثل إندونيسيا وميانمار وتم تشخيصهم خلال الربعين الثاني والثالث من العام الماضي.

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