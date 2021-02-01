النائبة عايدة نصيف: ختان الإناث عادة موروثة لم تنص عليها الكتب المقدسة

أكدت الدكتورة عايدة نصيف، عضو مجلس الشيوخ المصرى، وأستاذ الفلسفة بجامعة القاهرة، على رفضها التام الاعتداء على حرية الفتيات من خلال عمليه الختان، مؤكدة أن الكتب المقدسة لم تنص على ختان الإناث..وأضافت «نصيف»، في تصريح خاص لـ«الدستور»، أن عملية ختان الإناث هي عادات قبلية موروثة، وعلينا أن نقوم بتغيير تلك العادات، خاصة ونحن في عصر الثقافة والتنوير، مؤكدة أن هذه العادات إهانة كبيرة للمرأة المصرية.وطالبت عضو مجلس الشيوخ، بضرورة تغيير الثقافة الموروثة، خاصة في القرى والمناطق الريفية للقضاء على تلك العادات السلبية داخل المجتمع، وحفاظًا على سلامة وكرامة المرأة المصرية.